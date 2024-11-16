Экс-возлюбленный Равшаны Курковой и Надежды Сысоевой стал отцом в третий раз

Бывший возлюбленный Равшаны Курковой и Надежды Сысоевой Илья Бачурин в третий раз стал отцом. Об этом сообщила его возлюбленная в личном блоге.

54-летний телевизионный продюсер и сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» на данный момент находится в отношениях с моделью Александрой Наумовой. Бичурин неоднократно сталкивался с критикой из-за 30-летней разницы в возрасте. Однако, несмотря на это, паре удалось создать крепкие отношения.

Этим летом Александра сделала публичное заявление о том, что собирается впервые стать матерью и подарить третьего ребенка Бачурину.

Теперь же девушка сообщила о том, что уже родила первенца, опубликовав фотографии, сделанные сразу же после рождения малыша. На одном из кадров врачи держали новорожденного ребенка так, чтобы удобно было укутать его в детское одеяльце, а на другом была изображена новоиспеченная мама.

«Лучший день в жизни. Любовь!», — заявила Наумова в социальных сетях.

Напомним, что сам Илья Бачурин был женат лишь один раз на Полине Журавлевой, с которой он развелся 20 лет назад. От первого брака у продюсера остались две дочери: Ярослава и Василиса.

Ранее мы писали о том, что Надежда Сысоева ответила на критику фигуры.

Также сообщалось, что Юлия Ковальчук впервые вывела старшую дочь в свет ради концерта отца.