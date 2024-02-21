Экс-возлюбленная Тимати Решетова ответила, есть ли у нее бойфренд

Бывшая девушка рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова ответила на вопрос о наличии возлюбленного. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Известно, что Решетова предпочитает не рассказывать о личной жизни. В соцсетях девушка также старается не провоцировать каких-либо слухов о наличии второй половинки, продолжительное время держа фанатов в неведении.

Накануне подписчики вновь поинтересовались у бывшей избранницы Тимати, есть ли у нее любимый мужчина. Вдобавок поклонники решили узнать, запрещено ли Решетовой афишировать отношения.

Модель в свою очередь дала честный, но неоднозначный ответ.

«Запрещено кем? Половинка мне не нужна. Каждый человек — одно целое», — написала Анастасия.

Ранее Анастасия Решетова решила пригрозить маме Тимати после ее нападок. По словам модели, она готова «пойти против своих принципов» и нарушить молчание, чтобы вскрыть все тайны.

Также телеведущая Алена Водонаева раскритиковала Решетову за несоблюдение мусульманских традиций.