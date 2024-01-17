«Обязательно это сделаю»: Решетова пригрозила маме Тимати после ее нападок

Модель Анастасия Решетова решила пригрозить маме Тимати после ее нападок. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

На днях между моделью и мамой Тимати вспыхнул конфликт. Причиной для этого стала публикация Анастасии, на которой она запечатлена вместе с мачехой певца. Симона Юнусова отреагировала на снимок, написав, что между Решетовой и Ириной Андреевой много общего.

Анастасия не стала молчать и ответила несостоявшейся свекрови. Модель заявила, что она готова «пойти против своих принципов» и нарушить молчание, чтобы вскрыть все тайны.

«Обязательно это сделаю, когда у меня будет время и настроение на интернетные драмы», — высказалась знаменитость.

Также Анастасия отметила, что у нее «все нормально с психикой», поэтому она не стремится отвечать каждому обидчику. По словам Решетовой, ее не задевают высказывания недоброжелателей.

«Уже столько грязи на меня выливали. У меня на токсиков иммунитет», — резюмировала модель.

Ранее модель Анастасия Решетова пожаловалась, что набрала вес. Подробности смотрите в этой статье.