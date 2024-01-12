Водонаева раскритиковала Решетову за несоблюдение мусульманских традиций, об этом она рассказала в шоу «Злые языки».

Алена Водонаева призналась, что не любит знаменитостей, которые выставляют напоказ свои отношения и разводы. Среди ярких примеров таких звезд она привела Ксению Бородину и Айзу.

«Все происходит деликатно, и никто не трясет на потребу публике своими трусами. Вот, например, о разводе Ксении Бородиной, условной какой-нибудь Айзы всегда знает вся страна», — объяснила она.

При этом блогерша отдельно прошлась по бывшей возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой. По словам Водонаевой, ей непонятно, почему девушка, которая приняла ислам ради своего нового мужчины, не соблюдает мусульманские традиции.

За Решетову вступилась Виктория Боня, которая заявила, что знаменитость еще не вступила в брак, однако этот довод не убедил Водонаеву — она рассказала, что Анастасия позволяет себе «балансировать на религиозных волнах».

Ранее мы писали о том, что телеведущая Алена Водонаева пожаловалась на критику после «голой» вечеринки Ивлеевой.