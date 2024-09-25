«Появилось серьезное намерение»: жена Михаила Боярского рассказала о желании развестись с мужем

Художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан призналась, что хотела развестись с актером Михаилом Боярским. По ее словам, намерение было довольно серьезное, но им удалось сохранить семью.

Луппиан и Боярский поженились в 1977 году и с тех пор не расставались. Жена «мушкетера» рассказала, что за эти годы у них был лишь формальный развод, который был необходим из-за квартиры. Но в действительности же разрыва отношений не было.

Впрочем, артистка помнит время, когда думала о том, чтобы уйти от Михаила Сергеевича. Причину она не раскрывает.

«Один раз у меня появилось и серьезное намерение развестись, хотя Боярский почему-то не помнит этого случая. Что тогда произошло? Скажу лишь, что я могу все простить и прощаю, но ничего не забываю», - поделилась Лариса Луппиан в интервью «Мосленте».

Напомним, что в браке у супругов родились сын Сергей и дочь Елизавета. Чтобы воспитывать детей артистке пришлось поставить карьеру на паузу, но о своем решении она ни разу не пожалела.

Ранее Елизавета Боярская кардинально сменила прическу впервые за долгое время.