Экс-возлюбленная Федора Федотова добилась развода после угроз и разборок. Об этом Анастасия Грибова сообщила в соцсети.

В декабре 2023 года Анастасия ушла от актера и подала на развод. По ее словам, Федор много лет издевался над ней и продолжил это делать после расставания, угрожая выгнать из квартиры и перестать обеспечивать. На протяжении года между экс-возлюбленными шли разбирательства, и, наконец, 27 января суд расторг их союз.

«Я обняла юриста и расплакалась. Все. Все, ребята. Этот день принес освобождение. Друзья, спасибо каждому за поддержку весь этот сложнейший год», — высказалась экс-избранница актера.

По решению суда, 3-летняя дочь осталась с мамой. Федор видится с ней по выходным, публикуя совместные снимки.

Сам актер не комментировал развод.

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