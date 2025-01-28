Экс-возлюбленная Федора Федотова добилась развода после угроз и разборок
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Экс-возлюбленная Федора Федотова добилась развода после угроз и разборок. Об этом Анастасия Грибова сообщила в соцсети.
В декабре 2023 года Анастасия ушла от актера и подала на развод. По ее словам, Федор много лет издевался над ней и продолжил это делать после расставания, угрожая выгнать из квартиры и перестать обеспечивать. На протяжении года между экс-возлюбленными шли разбирательства, и, наконец, 27 января суд расторг их союз.
«Я обняла юриста и расплакалась. Все. Все, ребята. Этот день принес освобождение. Друзья, спасибо каждому за поддержку весь этот сложнейший год», — высказалась экс-избранница актера.
По решению суда, 3-летняя дочь осталась с мамой. Федор видится с ней по выходным, публикуя совместные снимки.
Сам актер не комментировал развод.
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