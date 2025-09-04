Никогда не вторгались в Европу без причины: Павел Дуров объяснил Маску, кто такие славяне

Российский предприниматель Павел Дуров вступил в спор с Илоном Маском. В личном блоге социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован на территории РФ), основатель Telegram заступился за славян и объяснил американскому бизнесмену происхождение слова «раб».

«Слово “раб” происходит от старофранцузского “esclave” (что означало одновременно “славянин” и “раб”), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян», — разъяснил Дуров.

Он также добавил, что за всю историю ни одно славянское государство не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины. А вот европейские державы поступали так множество раз.

Недавно Илон Маск опубликовал скриншот чата с искусственным интеллектом Grok. Основатель Space X интересовался у нейросети, откуда пошло слово «раб».

Кроме самого Павла Дурова в обсуждение поста Маска вступили и другие пользователи. В частности, одна девушка заявила, что «белым», которые побывали в рабстве, полагаются репарации. Илон Маск поставил ее комментарию «лайк».

Ранее мы писали о том, что Павел Дуров заказал на день рождения возлюбленной ванну тирамису