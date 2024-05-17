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Опубликовано 17 мая 2024, 11:23
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Экс-участник «Новой Фабрики звезд» Евтушенко рассказал о работе со Шнуровым

Экс-участник «Новой Фабрики звезд» Евтушенко рассказал о работе со Шнуровым

© Starface.ru

Экс-участник «Новой Фабрики звезд» Аркадий Евтушенко рассказал о работе с Сергеем Шнуровым. Музыкант раскрыл изнанку проекта в эфире YouTube-шоу Юмор FM.

Евтушенко считает, что Шнуров — гениальный человек. Он отметил работоспособность Сергея и его внимание к мелочам.

«Он педантичный, у него должно быть все четко и ровно. Если не отработано, значит, не делаем. Если отработано, значит, делаем. Все должно быть идеально», — заявил Аркадий.

Ранее сын Тины Канделаки высказался об участии в «Новой Фабрике звезд». Артист считает, что был не самым лучшим вокалистом на проекте. Подробности читайте в этой новости.

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