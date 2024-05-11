«Это был ор в микрофон»: Лео Канделаки высказался о своем участии в «Новой Фабрике звезд»

Лео Канделаки признался, что был не лучшим вокалистом на «Новой Фабрике звезд». Об этом он рассказал на YouTube-канале «Есть нюансы».

Сын Тины Канделаки одним из первых покинул «Новую Фабрику звезд». По словам Лео Канделаки, он изначально решил, что его главной целью было выступить на телевидении и спеть авторскую песню.

«В определенный момент мне показалось, что та самая миссия моя выполнена. Я сделал все, что я хотел. Я вышел, я спел авторскую песню, я всем показался. Можно ехать дальше, спасибо», — рассказал он.

При этом певец признался, что по качеству вокала он уступал другим участникам проекта.

«Давайте смотреть правде в глаза, технически, как вокалист, я не самый сильный был на проекте. Профессионально вокалом я занимаюсь только полгода. До этого времени это был ор в микрофон о ненадобности общества на фестивале „Нашествие“. Это немножко другой формат», — поделился он.

Канделаки рассказал, что постоянно учится новым вокальным приемам и после участия в проекте.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан и Сергей Шнуров устроили перепалку в эфире шоу «Новая Фабрика звезд».