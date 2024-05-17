«Делать нечего»: 12-летняя дочь Бони заявила о скучной жизни в Монако
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12-летняя дочь Виктории Бони заявила, что не хочет уезжать из России в Монако. Об этом сообщает mk.ru.
На днях Ольга Бузова отметила 20-летие на ТВ. В честь этого события она устроила праздник и позвала на него коллег. Виктория Боня появилась на мероприятии вместе с дочкой Анджелиной. В беседе с журналистами девочка заявила, что не хочет уезжать из Москвы.
Наследница Бони все детство провела в Монако. По ее словам, «там нечего делать». Единственное развлечение — «ходить на пляж». Девочка отметила, что в России ей удалось найти друзей и новые увлечения.
«Здесь очень интересно, я каждый день еду в новое место. Я хоть и провела на родине всю жизнь, но там нечего делать, по сути, только ходить на пляж. А здесь можно развлекаться, заниматься серфингом, ходить в баню, летать в аэротрубе», — высказалась дочь Виктории.
Ранее Виктория Боня рассказала, как ей удалось вернуться в Монако. Подробности читайте в этой новости.
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