Юлия Снигирь появилась на премьере в платье любимого бренда за 115 тысяч рублей

Актриса Юлия Снигирь, исполнившая главную роль в фильме «Мастер и Маргарита», пришла на премьеру нового сезона Wink. По традиции она была одета в черное, для выхода выбрала платье отечественной марки Sashaverse.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

Снигирь была одета в платье из эко-кожи. Стоимость точно такого же, но в молочно-бежевом цвете, составляет 115 тыс. рублей.

Дизайнером наряда является Александр Терехов, который ранее выпускал вещи под брендом Alexander Terekhov. Sashaverse – его новое детище.

Издание отмечает, что Снигирь была на премьера без мужа, актера Евгения Цыганова. Звезда позировала журналистам на красной дорожке одна.

Ранее Снигирь пришла на премьеру «Мастера и Маргариты» в черном платье с кристаллами. Оно также было выполнено Тереховым. Стоимость наряда составляет от 350 до 400 тыс. рублей.