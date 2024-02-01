«Откуда столько знатоков Булгакова?»: Евгений Цыганов ответил на критику фильма «Мастер и Маргарита»

Актер Евгений Цыганов, исполнивший главную роль в фильме «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова, отреагировал на критику картины. Он опубликовал в соцсети мем и в шуточной форме ответил критикам. Об этом пишет The Voice.

В своем ответе Евгений Цыганов решил напомнить о недавнем активном обсуждении сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он опубликовал мем с кадром из экранизации повести Булгакова «Роковые яйца» с отсылкой к сериалу.

«Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были...» — такой подписью от лица профессора Преображенского в исполнении Евгения Евстигнеева дополнил пост актер.

Напомним, фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по одноименному роману Михаила Булгакова уже неделю идет в широком прокате. Картина вызвала неоднозначный отзывы – одни зрители высоко ее оценивают, однако другие высказывают негативное мнение. Многие критики и известные деятели культуры также присоединились к обсуждению фильма.

Ранее сообщалось о том, что режиссер Андрей Кончаловский отказался смотреть фильм экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Он объяснил свое решение тем, что многие постановщики старались экранизировать культовое произведение, однако их интерпретация часто не соответствовала оригиналу.