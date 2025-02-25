Актриса Саша Бортич намекнула на новые отношения спустя 2 года после расставания

Саша Бортич намекнула на новые отношения спустя 2 года после расставания. Актриса спровоцировала слухи о романе последним постом в соцсети.

В личном блоге актриса собрала подборку кадров за ноябрь, декабрь и январь. На них Саша запечатлена с друзьями, сыном и Андреем Максимовым, с которым та снималась в сериале «Фишер». Однако больше всего подписчиков заинтриговал кадр с незнакомцем, держащим за руку Бортич. Актриса не стала раскрывать его имя, но уточнила, что за последние 3 месяца в ее жизни было много любви и нежности. Тем самым Саша спровоцировала слухи о новом романе.

«Ноябрь, декабрь, чуть-чуть январь. Экспедиция, выходные, друзья и Санек. Любовь и нежность», — высказалась знаменитость.

Напомним, в 2023 году актриса объявила о расставании с Евгением Савельевым, от которого родила сына. По словам Саши, ей удалось сохранить дружеские отношения с предпринимателем ради наследника.

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