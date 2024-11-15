Экс-солистка SEREBRO вышла в свет в мини-платье с сердцами на груди
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Российская певица Ольга Серябкина вышла в свет в мини-платье с сердцами на груди. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Бывшая солистка группы SEREBRO появилась в откровенном наряде в телешоу «Утро. ТНТ».
«Сегодня на сердечном вайбе», — поделилась исполнительница.
Артистка считает, что у нее получилось быстро прийти в форму после родов, хотя она практически год не занималась спортом. Ольга решила не рисковать здоровьем ради кубиков пресса, а дать организму возможность спокойно восстановиться, и осталась довольна результатами. В настоящий момент знаменитость весит 51 килограмм при росте 158 сантиметров.
Серябкина в 2020 году узаконила свои отношения с Георгием Начкебией, бизнесменом, работавшим в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру певицы Максиму Фадееву. 20 ноября 2021 года у супругов родился сын.
Ранее стали известны неожиданные пункты райдера Ольги Серябкиной.
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