Экс-солистка SEREBRO вышла в свет в мини-платье с сердцами на груди

Бывшая солистка группы SEREBRO появилась в откровенном наряде в телешоу «Утро. ТНТ».

«Сегодня на сердечном вайбе», — поделилась исполнительница.

Артистка считает, что у нее получилось быстро прийти в форму после родов, хотя она практически год не занималась спортом. Ольга решила не рисковать здоровьем ради кубиков пресса, а дать организму возможность спокойно восстановиться, и осталась довольна результатами. В настоящий момент знаменитость весит 51 килограмм при росте 158 сантиметров.

Серябкина в 2020 году узаконила свои отношения с Георгием Начкебией, бизнесменом, работавшим в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру певицы Максиму Фадееву. 20 ноября 2021 года у супругов родился сын.

Ранее стали известны неожиданные пункты райдера Ольги Серябкиной.

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