«Ольга Леопардовна»: Серябкина в цветных колготках и шубе удивила поклонников
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Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина удивила поклонников необычным образом. Она поделилась в своем блоге видеороликом, на котором предстала в колготках с леопардовым принтом.
39-летняя Серябкина дополнила свой образ пышной белой шубой из искусственного меха и классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке. Ольга также спрятала глаза за солнцезащитными очками в массивной оправе.
Кроме того, она распустила уложенные волной волосы и сделала яркий макияж с акцентом на губы.
Фотосессию артистка устроила на фоне огромного плюшевого медведя белого цвета.
«Оля Леопардовна»; «Тяжелый люкс», - в шутку отметили комментаторы.
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