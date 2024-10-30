НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 октября 2024, 19:00
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«Ольга Леопардовна»: Серябкина в цветных колготках и шубе удивила поклонников

39-летняя певица Ольга Серябкина снялась в леопардовых колготках и длинной шубе .
«Ольга Леопардовна»: Серябкина в цветных колготках и шубе удивила поклонников

© Starface.ru

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина удивила поклонников необычным образом. Она поделилась в своем блоге видеороликом, на котором предстала в колготках с леопардовым принтом.

39-летняя Серябкина дополнила свой образ пышной белой шубой из искусственного меха и классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке. Ольга также спрятала глаза за солнцезащитными очками в массивной оправе.

Кроме того, она распустила уложенные волной волосы и сделала яркий макияж с акцентом на губы.

Фотосессию артистка устроила на фоне огромного плюшевого медведя белого цвета.

«Оля Леопардовна»; «Тяжелый люкс», - в шутку отметили комментаторы.

«Ольга Леопардовна»: Серябкина в цветных колготках и шубе удивила поклонников

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее журналистка Ксения Собчак продемонстрировала очередной модный образ, в котором собралась идти в театр. Она похвасталась обувью на толстой подошве с имитацией золотых пальцев и кольцом в виде золотого уха. Вместо восхищения пользователей, Ксения вновь стала объектом насмешек в Сети.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Ольга Серябкина
новости шоу-бизнеса
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мода