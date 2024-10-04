Экс-солист «Бутырки» Владимир Ждамиров попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 66-летний артист обратился в московскую клинику из-за острых болей в области сердца и сильной одышки. Кардиологи обследовали Владимира, назначили диету и выписали лекарства по льготному рецепту.

На данный момент представители артиста не комментировали слухи о проблемах со здоровьем.

Напомним, что музыкант 13 лет являлся участником группы «Бутырка».

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