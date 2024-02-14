Экс-муж Бородиной прокомментировал слухи о пластике невесты

Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров высказался о слухах по поводу наличия пластики у его невесты Валерии. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.

По словам предпринимателя, Валерия является «нетронутым цветком».

Омаров также призвал подписчиков признать, что его избранницу лучше не портить пластическими операциями.

Напомним, Курбан Омаров расстался Бородиной в 2021 году, а спустя год начал встречаться с Валерией. В феврале 2024-го бывший муж звезды «Дома-2» сделал предложение новой избраннице во время отдыха в Таиланде.

Ранее Курбан Омаров рассказал, когда собирается сыграть свадьбу с возлюбленной. Как признался мужчина, брачный обряд состоится уже весной этого года. Он также добавил, что, несмотря на слухи, его избранница пока не беременна.

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