Бизнесмен Курбан Омаров рассказал, когда планирует сыграть свадьбу с возлюбленной. Экс-супруг Ксении Бородиной поделился откровением в соцсети.

В начале 2024 года Курбан сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Находясь на отдыхе в Таиланде, Омаров встал на одно колено и вручил Валерии кольцо. Теперь пара готовится к свадьбе, которая, по словам Курбана, состоится уже весной. При этом он не стал уточнять точную дату торжества.

Кроме того, бизнесмен ответил на слухи о беременности Валерии. «Пока нет, до свадьбы нельзя же», — с иронией заявил Курбан.

По словам бизнесмена, в будущем у них с Валерией обязательно будут дети. Супруги хотят стать многодетными родителями. Напомним, что от бывших возлюбленных у Курбана есть сын Омар и дочь Теона.

Ранее сообщалось о том, что бизнесмен Курбан Омаров заключил тайный договор с бывшей женой Ксенией Бородиной. Подробности смотрите в этой статье.

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