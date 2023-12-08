Экс-избранник телеведущей Ксении Бородиной вышел в свет с беременной возлюбленной

Экс-избранник Ксении Бородиной вышел в свет с беременной возлюбленной. Об этом сообщает издание The Voice.

На днях состоялось светское мероприятие, которое посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стал исключением и адвокат Михаил Терехин. Экс-избранник Бородиной вышел в свет не один, а в компании беременной девушки. Диетолог Лилия Воронкова находится на восьмом месяце беременности. Примечательно, что пара была в хорошем настроении и не скрывала своих чувств. Знаменитости весь вечер улыбались друг другу и держались за руки.

Отметим, что адвокат только недавно рассекретил отношения с диетологом. Несмотря на расставание с Бородиной, ему удалось сохранить дружбу с телеведущей. Ксения не раз отмечала, что Михаил помог ей восстановиться после громкого развода.

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