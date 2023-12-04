«Ему чего-то там не хватало»: Бородина высказалась об изменах

Известная телеведущая Ксения Бородина высказалась на тему мужской неверности. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По мнению знаменитости, женщинам не следует брать часть ответственности за мужскую измену на себя. Она подчеркнула, что измена всегда является ответственностью изменщика, других виноватых нет.

«Это он принял такое решение. И это он почему-то не выяснил ситуацию, на худой конец не прекратил отношения, если ему чего-то там не хватало», - написала Бородина.

Кроме того, телеведущая уточнила, что нередко жертвами измен становятся хозяйственные, нежные и внимательные женщины. Она добавила, что забота о человеке не способна гарантировать застрахованность от неверности в будущем.

В то же время Бородина отметила, что обезопасить себя от измен женщины могут благодаря самодостаточности. В частности, ведущая «Дома-2» напомнила, что избранник должен быть партнером, любимым человеком и близким другом, но «не всей жизнью».

Ранее Ксения Бородина дала совет незамужним девушкам. Как призналась звезда, в брак стоит вступать как минимум через два года отношений.