Экс-директор Началовой заявила, что от пиара Товстика отказались все менеджеры

Бывший директор Юлии Началовой сообщила, что от пиара Романа Товстика отказались все уважающие себя менеджеры. Анна Исаева высказалась о скандале вокруг Романа в соцсети.

В Сети обсуждают развод Романа и Елены Товстиков из-за его измены с Полиной Дибровой. Ежедневно в СМИ появляются новые подробности их расставания. На днях журналисты заявили, что еще одной любовницей Романа стала адвокат жены Катя Гордон. Анна Исаева намекнула, что публикация — проплаченный пиар Товстика. По ее словам, раскрутку Романа предлагали многим пиарщикам, но большинство из них отказалось.

«Стало интересно, кто взял этот кейс, от которого все уважающие себя пиарщики отказались, несмотря на деньги оппонента. Кто он, этот художник, пишущий сейчас такую картину мира. Я имею в виду человека моей профессии», — высказалась Анна.

