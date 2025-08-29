«Мелкие чертенята»: Катя Гордон вышла на связь с иконой после слухов о близости с Товстиком

Накануне СМИ сообщили неожиданную новость — якобы юрист Катя Гордон переспала с любовником Полины Дибровой и мужем Елены Товстик Романом. Адвокат сразу же отреагировала на эти слухи и заявила, что подаст в суд на журналистов, распространяющих недостоверную информацию.

Гордон объяснила, что сначала бизнесмен предлагал ей деньги, чтобы она его обеляла, а теперь делает подобные вбросы.

«Надо же настолько позволять себе грязные и беспомощные способы защиты! Ну, а „СтарХит“, ставший туалетной бумагой, получил иск», — приводит слова юриста Super.ru.

На эту тему Гордон решила высказаться и в своем Telegram-канале. Юрист отметила, что подобную информацию распространил адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский. Его методы работы Екатерина назвала «профанацией», напомнив о поведении Александра во время защиты осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова.

«Я перестала в свое время общаться с этой тусовкой именно потому, что это был какой-то порок, сплетни. Для меня, как для человека православного, это было брезгливо. Мне казалось, что это реально какие-то мелкие чертенята. И, когда я сталкиваюсь с этим, это даже не зло, они очень глупые, они неумехи. Поэтому мы с вами взяли и не дали многодетную мать отправить в психушку и отнять всех детей», — сказала Катя Гордон.

После юрист показала свою любимую икону и призвала всех недоброжелателей идти к господу. Полине она посоветовала причащаться, каяться и идти не к алтайским шаманам, а к Христу.

Ранее сообщалось, что Роман Товстик изменил Дибровой с Катей Гордон - якобы они сблизились на фоне судебных разбирательств.