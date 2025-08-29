Жена Хайдарова рассказала о переписке с Полиной Дибровой про Романа Товстика

Жена Тимура Хайдарова рассказала о переписке с Полиной Дибровой про Романа Товстика. Об этом стало известно в эфире шоу «Малахов».

Светлана Сильваши приняла участие в съемках шоу, посвященному разводу Елены и Романа Товстиков. Супруги расстались из-за его измены с Полиной Дибровой. Светлана, которая была близка с моделью, узнав об этом, связалась с ней, чтобы узнать подробности. Однако Полина не ответила прямо на ее вопрос. Светлане показалось, что модель намеренно избегает разговоров о разводе.

«Я ей написала, что было бы честно, если бы ты прокомментировала эту ситуацию. И она мне говорит: «А что я должна здесь комментировать. Когда все распределят между собой выгоду, тогда я скажу». Сказала, что живет без нянь и без помощниц», — сообщила Сильваши.

Также Полина прокомментировала ситуацию с разрывом импланта у Елены. Как выяснилось, модель знает про проблему и пожелала удачи в ее решении.

Светлана призналась, что удивлена ответом Полины. Она ожидала более развернутого диалога, но вместо этого услышала претензии в свой адрес.

«Это мне пишет человек, с которым я до этого нормально общалась, а теперь я для нее автоматически стала врагом. Она мне не ответила на прямой вопрос. То есть мне была сразу высказана претензия», — высказалась Сильваши.

