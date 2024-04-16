Экс-адвоката Михаила Ефремова заметили на фронте вместе с Блиновским

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что находится в зоне СВО уже два года. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, предприниматель Алексей Блиновский служит вместе с Пашаевым. Также отмечается, что бывший юрист связан с семьей «королевы марафонов» Елены Блиновской. Пашаев, в свою очередь, уточнил, что находится в зоне боевых действий уже два года. Впервые информация о том, что экс-адвокат находится в зоне СВО, появилась в мае минувшего года — тогда Пашаев заявил, что занимается доставкой гуманитарных грузов на фронт.

Ранее стало известно, что супруг блогерши Елены Блиновской Алексей занимается сборкой беспилотников в зоне СВО. Уточняется, что на время пребывания в зоне СВО муж блогерши вправе отсрочить уплату налогов, при этом пени со штрафами взиматься не будут.

Позднее мы писали, что Алексей Блиновский получил позывной Брикс на СВО.