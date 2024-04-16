Муж Елены Блиновской Алексей занимается сборкой беспилотников в зоне СВО

Супруг блогерши Елены Блиновской Алексей занимается сборкой беспилотников в зоне СВО. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Алексей в составе Донецкого корпуса собирает беспилотники и организует их логистику между подразделениями. Также выяснилось, что перед отправкой в зону боевых действий мужчина вложил 50 млн рублей в закупку беспилотников для российской армии.

В то же время юрист Алексей Токарев в интервью телеканалу «360» объяснил, что на время пребывания в зоне СВО Блиновский вправе отсрочить уплату налогов, при этом пени со штрафами взиматься не будут. Однако, как отметил специалист, укрывательство на СВО не освободит бизнесмена от уголовной ответственности.

«Мы можем говорить в общих чертах: как это может развиваться, что можно применять, но мы не знаем конкретики. И, поскольку отсутствие конкретики не дает нам делать точные выводы, наши выводы носят общий обзорный характер. Я прихожу к выводу, что не поможет», - заявил Токарев.

Ранее стало известно, что Елена Блиновская большую часть времени в СИЗО изучает законодательство по теме СВО.