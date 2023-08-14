Екатерина Волкова призналась, что не видит в дочери актрису: девочке пришлось выбрать другую мечту

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова поделилась с поклонниками некоторыми откровениями о дочери. В эфире шоу Павла Воли она рассказала, как счастлива, что девочка не хочет идти по стопам матери.

41-летняя артистка вот уже 13 лет как счастлива в браке с танцором Андреем Карповым. В 2011 году Волкова подарила супругу дочь Елизавету. Девочка уже подросла и даже начала задумываться о будущей карьере.

Телеведущий Павел Воля спросил у Волковой, кем планирует стать ее дочка, на что Екатерина ответила, что Елизавета выбрала свой путь, отличный от звездной родительницы.

«Слава Богу, она не хочет быть актрисой. Мне кажется, ни один родитель не пожелает эту профессию своему ребенку», – пояснила жена Андрея Карпова.

Девочка мечтает о переезде в Корею и сейчас активно к этому готовится: она уже нашла репетитора по корейскому и учит язык. Актриса отмечает, что старается давать дочери как можно больше свободы, но проявляет строгость, когда это необходимо.

Екатерина Волкова добавила, что частенько берет Елизавету с собой на съемочную площадку. Возможно, девочка заранее ознакомилась со всеми деталями актерской профессии и поэтому решила не связывать свою жизнь с этим делом.

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