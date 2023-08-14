«Я гнила две недели»: певица Слава едва не умерла после тяжелых родов

Певица Слава сообщила, что после родов ходила две недели с гниющей плацентой. Об этом информирует издание Газета.Ru со ссылкой на личный блог артистки.

В соцсети исполнительница хита «Одиночество» рассказала, что едва не умерла после родов. По словам знаменитости, в операционной она начала терять сознание, вот почему врачи отчаянно пытались привести ее в чувства. Это привело к тому, что у певицы «все порвалось» и ребенок улетел «где-то на полметра». К счастью, медицинским сотрудникам удалось поймать дочь Славы.

После перенесенных родов состояние певицы стало ухудшаться: у нее сводило челюсть, и тело покрылось вздутыми венами. Сперва врачам казалось, что знаменитость страдает от послеродовой депрессии. Однако их предположения оказались ошибочными. Приехав на очередное обследование, доктора обнаружили в организме Славы гниющий кусок плаценты.

«Мне сказали, что во мне гниет кусок плаценты. Я гнила две недели. Как я выжила в этой ситуации — всем было удивительно», — рассказала знаменитость.

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