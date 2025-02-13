Екатерина Варнава заработает на своем шоу за один вечер более 16 млн рублей

Актриса Екатерина Варнава заработает на своем шоу более 16 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, знаменитость решила устроить концерт ко Дню всех влюбленных. Она продает билеты на свое шоу от 200 евро и до 10 тысяч евро. Отмечается, что самые дорогие места уже раскупили.

Журналисты посчитали, что всего за один вечер артистка получит около 166 тысяч евро, что в переводе на рубли равно – 16 миллионов.

Ранее мы писали о том, что племянника Екатерины Варнавы задержали в подмосковных Мытищах. Он приехал, чтобы забрать у обманутой телефонными мошенниками 87-летней женщины 350 тысяч рублей, и был пойман с поличным. Родственники отреагировали на арест 19-летнего племянника звезды.

Также стало известно о том, что Варнава сказала хейтерам, критикующим ее за худобу.