«Он взрослый»: родственники Екатерины Варнавы отреагировали на арест ее 19-летнего племянника

Отец 19-летнего племянника Екатерины Варнавы, обвиняемого в пособничестве телефонным мошенникам, заявил, что не знал о криминальной подработке сына.

«Он взрослый. Живет и обеспечивает себя самостоятельно. О делах сына я не знаю», - заявил мужчина в беседе с mk.ru.

Он заверил, что в последний раз общался с наследником на Новый год. При этом сын якобы не жаловался на финансовые проблемы.

«Скорее всего, его кто-то просто попросил забрать деньги», - выразил уверенность мужчина.

Напомним, племянника Екатерины Варнавы задержали в подмосковных Мытищах. Он приехал, чтобы забрать у обманутой телефонными мошенниками 87-летней женщины 350 тысяч рублей, и был пойман с поличным.

Суд отправил парня в СИЗО. Он проведет в следственном изоляторе два месяца. Адвокаты уже обжаловали арест и просят отпустить под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что молодой человек нашел подработку в Telegram. Ему обещали 1,5% от каждой полученной у клиента суммы. Парню дали 10 заказов и якобы пообещали заплатить за работу 85 тыс. рублей. Он успел выполнить 8. Забирал разные суммы – от 230 тыс. до 1,1 млн.