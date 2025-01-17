«Корпорация советчиков»: Варнава обратилась к хейтерам, критикующим ее за худобу

Юмористка и актриса Екатерина Варнава обратилась к людям, которые критикуют ее за «экстремальную худобу». Звезда посоветовала хейтерам, которых назвала многоуважаемыми, заняться своей жизнью.

Знаменитость не смогла пройти мимо колких комментариев по поводу ее внешности. За несколько лет Екатерина сильно изменилась – носит линзы, сменила прическу и похудела. Многие пользователи Сети советуют ей набрать вес и подозревают у нее анорексию. Звезда решила ответить на их замечания сообщением в личном микроблоге.

Варнава опубликовала кадры с новой фотосессии, где позировала в голубой рубашке свободного кроя, широких брюках в полоску с подтяжками и с большой сумкой люксового бренда в руках. Она распустила волосы и предстала с ярким макияжем.

«Ребятушки, милые, дорогие мои, многоуважаемые (корпорация советчиков), займитесь, пожалуйста, своей жизнью. Это не так сложно, как кажется. Дайте СЕБЕ важный и нужный совет. Это тоже не так сложно. Да, ответственно. Но подойдите к этому философски и творчески. Мне кажется, вам понравится», — написала звезда.

Сообщение Екатерины, видимо, не повлияло на подписчиков. Некоторые снова указали ей на слишком худое телосложение и призвали помочь артистке.

«Жалко их, реально не смешно, они же сами себе включили процесс уничтожения. Посмотрите на Водонаеву, у нее уже 2 инсульта было, а она продолжает», – отметили в комментариях.

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