Екатерина Варнава села на шпагат в вечернем платье на сцене: помогли подняться

Актриса Екатерина Варнава села на шпагат в вечернем платье на сцене в Тюмени. Об этом сообщает издание 72.RU.

В городе проходит первая Народная премия, ведущей которой стала Екатерина Варнава. Шатенка много шутила и даже показала эффектный номер, который стал полной неожиданностью для присутствующих. Звезде предложили присоединиться к танцевальному баттлу, и она не отказалась.

На сайте были опубликованы кадры, на которых актриса садится на шпагат в вечернем платье и на каблуках. Она приподняла подол длинного наряда и элегантно опустилась, не показав лишнее.

«Шпагатик сделаю. Обещай повторить», – обратилась она к участнику местной команды КВН Артему Муратову.

Он попытался это сделать, но ничего не получилось. Зато мужчина помог Екатерина подняться. С ними на сцене была Татьяна Мирошниченко, которую назвали «танцующей народной героиней». Она помогала вручать награду фитнес-клубу года.

Организаторы мероприятия обещают, что впереди будет еще много сюрпризов.

Напомним, что ранее артистка Варнава села на шпагат вместе с 85-летней пенсионеркой. Они находились на сцене Народной премии в Челябинске. Позже звезда призналась, что у нее сильно болят ноги после такого эффектного перформанса.

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