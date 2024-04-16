«Умеешь так любить»: Харламов помирился с бывшей избранницей и показал поцелуй

Шоумен Гарик Харламов снялся с актрисой Катериной Ковальчук в машине и спел о любви. Он опубликовал романтичное видео в соцсетях.

Напомним, что артист был в отношениях со своей коллегой после развода с Кристиной Асмус. Они долго скрывали чувства, но намекали на роман. Ковальчук подружилась с матерью шоумена, а после и сам Гарик стал брать с собой девушку на мероприятия.

Но в шоу «Натальная карта» в феврале комик неожиданно признался, что его сердце свободно. Тогда же появились слухи, что Гарик помирился с бывшей женой Асмус, с которой у него растет дочь. Катерина же улетела в США.

Но 16 апреля Гарик опубликовал в соцсетях видео, на котором позировал вместе с Ковальчук в машине. Они ехали и пели песню Леонида Утесова «Сердце». В какой-то момент мужчина послал спутнице воздушный поцелуй и взял ее за руку. Он выглядел счастливым.

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь… Сердце, как хорошо, что ты такое. Сердце, как хорошо на свете жить. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!» — пел Харламов.