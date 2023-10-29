«Буду помнить всегда»: Варнава рассказала о своей злопамятности

38-летняя Екатерина Варнава раскрыла необычную подробность своего характера. В ходе разговора в подкасте Сергея Мезенцева актриса затронула тему способности отпускать прошлое.

Оказалось, что Варнава очень злопамятная с детства и часто обижалась на различные ситуации, связанные с подставами от людей. Она призналась, что если кто-то по-настоящему ее подводит, она не может простить этого человека.

«Не могу это отпустить. Двигаюсь дальше, но буду помнить всегда, что он так сделал. Для меня это разочарование», — пояснила звезда.

Однако простить обидчиков Варнава может в том случае, если они объяснят причину своего поведения. Она подчеркнула, что не прощает, когда действия направлены специально против нее.

Отметим, что артистка не стала раскрывать детали своих личных отношений, а также не прокомментировала свое резкое исчезновение из кабаре-шоу «Абсолютно нага» и удалении ее из актерского состава драмы «Цикады», пишет StarHit.

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