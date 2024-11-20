Екатерина Варнава показала сумку почти за 3 миллиона рублей

39-летняя звезда шоу Comedy Woman снялась в черной водолазке и облегающих брюках. Артистка дополнила свой образ темно-коричневыми сапогами-таби Maison Margiela, кольцом и браслетами. Также Екатерина добавила к наряду серую кожаную сумку Hermès Birkin. Стоимость похожей модели в интернет-магазине стартует от 2,8 миллиона рублей.

Напомним, Екатерина Варнава столкнулась с отменой в России: сначала она лишилась роли в шоу «Абсолютно нага», затем в прокат не вышел фильм с ее участием. Это привело к тому, что актриса перестала выходить в свет и впала в депрессию.

Ранее стало известно, что Екатерина Варнава наняла трех украинских хореографов для своего кабаре-шоу.

Также мы писали, что подписчики раскритиковали новые фото Екатерины Варнавы из-за худых ног.