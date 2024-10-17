Есть друг, которой воюет за ВСУ с начала спецоперации: Екатерина Варнава наняла украинского хореографа Гурича

Актриса театра, кино и телевидения Екатерина Варнава находится на Кипре, где организовала свое кабаре-шоу. Для подготовки выступлений российская знаменитость наняла украинских хореографов, передает Telegram-канал Хуже и не скажешь со ссылкой на СМИ.

Теперь Варнава работает вместе с Дмитрием Жуком, Константином Ковалем и Юрием Гуричем. Все они засветились на одной фотографии с репетиции кабаре-шоу.

О Дмитрии Жуке известно, что он был участником проекта на российском телевидении под названием «Танцы со звездами». Юрий Гурич, его коллега, долгое время работал с певицей Светланой Лободой.

У хореографа есть друг, который воюет на стороне ВСУ с начала спецоперации. Кроме того, в боях погиб брат украинского специалиста.

Ранее нутрициолог Елена Фикс в беседе с сайтом «Страсти» заявила, что похудевшая Екатерина Варнава близка к анорексии. Артистка продолжает сбрасывать вес.