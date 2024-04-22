Екатерина Варнава купила недвижимость в Грузии за 15 млн рядом с Макаревичем*

Екатерина Варнава купила недвижимость в Грузии за 15 миллионов рядом с Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает издание The Voice.

По информации источника, юмористка приобрела недвижимость в Грузии в курортном районе Батуми. Теперь она владеет резиденцией на пятом этаже отеля Aqua, которая оценивается в 170 тысяч долларов (15 миллионов рублей).

Известно, что многие звезды владеют недвижимостью в этом же комплексе. Как утверждает The Voice, соседом Варнавы стал Макаревич*.

На данный момент Екатерина никак не комментировала новость о покупке недвижимости.

Напомним, что в 2020 году юмористка купила квартиру в Москве за 34 миллиона. По ее словам, на покупке жилья настояла мама.

Ранее сообщалось, что Екатерине Варнаве досталась роль величайшей актрисы XX века в спектакле Саввы Савельева. Подробности смотрите в этой новости.

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*признан иноагентом на территории РФ