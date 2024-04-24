«Неадекват полный»: Дана Борисова случайно потратила миллион рублей в салоне красоты

Телеведущая Дана Борисова рассказала, как из-за биполярного расстройства потратила миллион рублей в салоне красоты. По словам блондинки, это получилось случайно.

Знаменитость призналась, что часто страдает от провалов в памяти, и ей тяжело себя контролировать. Несколько лет назад у нее выявили биполярное расстройство, и с тех пор жизнь сильно изменилась. Дана говорит, что из-за недуга часто позволяет себе неконтролируемые траты.

Борисова вспомнила, как однажды она оставила в салоне красоты миллион рублей и забыла об этом. Женщина спохватилась только тогда, когда заметила исчезновение огромной суммы.

«Я этого не помню. Неадекват полный! Поставила нити, потратила все деньги — миллион! Я же биполярница, что от меня ожидать?! У меня то одно, то другое… У меня официальный диагноз со справкой. Как-то купила билеты в Таиланд, а мне потом рассказали, что я опоздала на самолет, потом пошла и за сто тысяч рублей купила еще один билет. У меня тогда был конкретный провал в памяти», — поделилась звезда в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, что ранее Дана также признавалась в проблемах с запрещенными веществами. Она рассказала, что все это произошло с ней из-за неуверенности в себе. В итоге звезда решилась на лечение, и оно прошло успешно. Она лежала в реабилитационных центрах, не только в России, но и в других странах.

Ранее мы писали о том, что дочь Даны Борисовой сделала две татуировки после увеличения губ.