Леонид Агутин помог сестре-соцработнице купить квартиру в Московской области. Об этом она рассказала в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

У певца Леонида Агутина есть сводная сестра Ксения, которая трудится соцработником. Женщина помогает пожилым людям и ухаживает за ними. По словам сестры певца, сама бы она не смогла накопить на жилье. Ксения призналась, что Агутин перевел ей сумму, которой хватило на квартиру в Видном.

«У нас разные мамы, один папа. Мы дружны. И брат всегда поможет, если к нему обратиться за помощью. И сам помогает, но в основном делает это через отца. В нашей новой квартире практически все было, я взяла только комод за 30 тысяч и кровать за 40 тысяч рублей», — рассказала она.

У Леонида Агутина есть еще одна младшая сестра — Мария. Она познакомилась с отцом и братом только в 12 лет.

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