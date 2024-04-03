«Дива!»: Варнава сыграет Марлен Дитрих в спектакле Саввы Савельева

4 апреля на Кипре стартует премьерный показ спектакля Саввы Савельева «Я — Марлен». Главную роль в нем исполнит 39-летняя юмористка Екатерина Варнава, сообщают организаторы проекта.

Екатерине досталась роль величайшей актрисы XX века и ее антипода — русской женщины из рассказала Паустовского. Спектакль рассказывает о любви, которая проходит испытание войной, одиночеством и славой. Идея постановки у режиссера появилась из архивного кадра, где голливудская звезда стоит на коленях перед мужчиной в черном костюме.

В спектакле повествуется о встреча Дитрих и Константина Паустовского. Согласно легенде, Марлен прочитала накануне гастролей в СССР рассказ Паустовского. Мгновенно она влюбилась в прозу и увидела себя в главной героине произведения.

Екатерина, готовясь к роли, пересмотрела все фильмы Варнавы, интервью и ее живые выступления на сцене. От них актрисе было сложно оторваться.

«С какой точностью и артистизмом подавалась каждая фраза, каждый жест… Дива! Это все, что она позволяла людям знать о себе — другой, поверженной, ее никто не видел. Я сделаю все возможное, чтобы это передать», — говорит актриса.

Вместе с Екатериной в спектакле Саввы Савельева сыграет актер Семен Штейнберг.

Премьера спектакля состоится 4 апреля на Кипре. 27 апреля актеры приедут в Париж, а 29 апреля — в Прагу.

Ранее юморист Александр Гудков вспомнил про свою востребованность на шоу Варнавы.