Екатерина Стриженова показала Якубовича после новостей о серьезном диагнозе

Екатерина Стриженова показала Леонида Якубовича после новостей о серьезном диагнозе. Актриса опубликовала снимок с телеведущим в соцсети.

В СМИ появилась новость о сахарном диабете Якубовича. Якобы из-за него врачи запретили телеведущему алкоголь и посадили на строгую диету. После сообщений в СМИ в блоге Екатерины появилось фото с Леонидом и с обращением к журналистам. По словам актрисы, пресса в очередной раз написала «похоронную ерунду» про Якубовича.

«Опять написали какую-то похоронную ерунду про Леонида Аркадьевича, а он тем временем передает всем привет и поздравления с началом учебного года», — написала артистка.

На снимке, опубликованном в Сети, Стриженова позирует с мужем и дочкой. Рядом с ними запечатлен улыбающийся Якубович. Подписчики пожелали телеведущему здоровья и долгих лет жизни.