Певица Алла Пугачева 1 сентября прогулялась по Риге с мужем и двумя детьми

Певица Алла Пугачева прогулялась по Риге с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и двумя детьми – Лизой и Гарри. Пост с фотографиями появился в личном аккаунте юмориста.

На кадрах Пугачева позирует в серых штанах, кофте в полоску и куртке. Певица выбрала удобную обувь – белые кроссовки. У нее были массивные украшения на пальцах и на шее.

Супруг артистки выбрал для прогулок поло в полоску и джинсы. Гарри надел футболку, шорты-бермуды и кепку. Лиза предпочла светлые джинсы и футболку с коротким рукавом.

Муж Пугачевой оставил под семейными снимками два смайла, ничего не уточняя. В комментариях Галкин* рассказал, что снимки сделаны 1 сентября.

Интернет-пользователи похвалили семью и отметили, что Пугачева выглядит как «счастливая и любимая женщина».

Ранее сообщалось, что певица винит супруга в отъезде из России.

