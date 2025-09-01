«Жена рыдает, дети в истерике»: Якубович прокомментировал информацию о серьезном заболевании

Телеведущий Леонид Якубович резко отреагировал на распространившиеся слухи о его тяжелой болезни. Через своего концертного директора Табриза Шахиди он назвал эту информацию ложной в грубой манере. Об этом сообщает 360.ru.

В своем ироничном комментарии Якубович намекнул, что ведет активную жизнь.

«Передай, что здоровье пошатнулось здорово! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец», – процитировал слова звезды Шахиди.

В подтверждение своих слов Шахиди также показал свежее фото с юбилея, где Якубович выступал в роли ведущего и выглядел совершенно здоровым.

Ранее сообщалось, что артисту диагностировали сахарный диабет с осложнениями и врачи якобы ввели строгие запреты на привычный образ жизни. Об этом мы писали здесь.