Екатерина Стриженова поддержала Лолиту Милявскую после критики ее наряда. Актриса прокомментировала скандальное выступление артистки в соцсети.

Лолита Милявская угодила в скандал после концерта в «Лужниках». Певица вышла на сцену в черном пиджаке, лосинах и сапогах. Зрители раскритиковали образ знаменитости и назвали его неподходящим для публичного выступления и возраста Лолиты. Более того, многие сочли, что Милявская перепутала концерт с «голой» вечеринкой, после которой та столкнулась с отменой.

Екатерина Стриженова поддержала Лолиту после хейта. Актриса отметила, что каждая ее песня является особенной.

«Лола — драматическая актриса, поэтому каждая ее песня особенная!» — высказалась знаменитость.

К слову, среди хейтеров были и те, кто поддержал мнение Екатерины.

«Невероятная Лолита, невероятная песня! Наша Мадонна», — написали фолловеры.

Ранее Феликс Царикати заявил, что Лолита пострадала больше всех после «голой» вечеринки. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что еще 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали.