«Больше всех пострадала из этой шайки»: Царикати раскрыл, как Лолита пережила бойкот после «голой» вечеринки

В конце 2024 года разразился масштабный скандал из-за «голой» вечеринки, организованной блогером Настей Ивлеевой. Звездам российского шоу-бизнеса пришлось извиняться за участие в мероприятии. Некоторые из них столкнулись с отменой концертов и бойкотом на ТВ. Певец Феликс Царикати в разговоре с сайтом «Страсти» выразил мнение, что больше всего из артистов «досталось» Лолите Милявской.

Артиста связывает давняя дружба с исполнительницей хита «На Титанике». Царикати постоянно заступался за столкнувшуюся с бойкотом певицу и рассказал, как она чувствует себя в данный момент.

«Считаю, что она больше всех пострадала из этой „шайки“: у нее отменилось очень много гастролей. Но я всегда оставался на связи, поддерживал ее и сильно переживал. Но, слава богу, все выровнялось», — пояснил Феликс.

Феликс и Лолита начали тесно общаться после проекта «Суперстар!». Артистка постоянно голосовала за Царикати и поддерживала финалиста шоу.

Полное интервью Феликса Царикати, в котором артист рассказал о пути к славе, дружбе со звездами и участии в шоу «Суперстар!», читайте по ссылке.