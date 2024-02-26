Екатерина Мизулина высказалась о перспективах возвращения Моргенштерна* в РФ

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) может вернуться в Россию. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в одном из видеороликов, опубликованных в ее Telegram-канале.

Мизулина приняла участие во встрече со школьниками и студентами в Тюмени. Во время беседы глава Лиги безопасного интернета призналась, что Моргенштерну*, как и другим иноагентам, не запрещен въезд в Россию.

«Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», — отметила она.

Стоит отметить, что музыканту назначены штрафы за отсутствие маркировки о статусе иноагента в публикациях, а также за непредоставление отчетности о своих доходах и расходах Минюсту. За нарушение закона рэперу может грозить уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что Моргенштерн* подрался с пьяным блогером Юрием Хованским на концерте в Сербии.

Также сообщалось, что Моргенштерн* воссоединился с украинской блогершей Лизой Василенко.

*(признан иноагентом на территории РФ)