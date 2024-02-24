Моргенштерн* набросился с кулаками на пьяного блогера Хованского на концерте в Сербии

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) подрался с пьяным блогером Юрием Хованским. Инцидент произошел на концерте музыканта в Белграде.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале владельца имиджборда «Двач» Наримана Намазова (известен под псевдонимом Абу), Хованский забрался на сцену перед началом концерта. Он явно был пьян и употреблял нецензурные слова. Поведение блогера вывело из себя Алишера* (настоящее имя рэпера), и он набросился на него с кулаками, несколько раз ударив Хованского.

Рэпер и блогер пока никак не комментировали данный инцидент. В Сети предполагают, что они специально устроили конфликт, чтобы привлечь внимание общественности.

Блогер Юрий Хованский был арестован летом 2021 года по обвинению в публичном оправдании терроризма после песни о мюзикле «Норд-Ост». В 2022 году расследование в отношении него прекратили в связи с истечением срока давности.

Ранее стало известно, что рэпер воссоединился с экс-возлюбленной из Украины, блогершей Лизой Василенко. Музыкант разместил серию фотографий с возлюбленной из Таиланда, а также оставил подпись под снимками: «Спасибо, что превращаешь мою жизнь в кино».

*(признан иноагентом на территории РФ)