Екатерина Мизулина возмутилась, что певицу Манижу пропустили на границе РФ. Глава Лиги безопасного интернета отреагировала на возвращение артистки в Telegram-канале.

После начала СВО Манижа уехала из России, осудив политическую обстановку в стране. Однако летом 2025 года ее заметили в Москве на тайной встрече с поклонниками. Мизулина не скрывает, что возмущена приездом певицы. Екатерина вспомнила неоднозначные высказывания Манижи о ситуации в России и теракте в «Крокусе» и задалась вопросом, как ее пропустили на границе.

«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?» — высказалась Мизулина.

Мнение Екатерины разделяет Виталий Бородин. Глава ФПБК напомнил, что певицу поддерживает Алла Пугачева, которая осудила россиян после отъезда из РФ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Карен Шахназаров назвал «неудивительной» новость об объявлении его в розыск на Украине.