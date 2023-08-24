Актриса Екатерина Климова показала двухэтажную квартиру с позолотой за 125 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.

На своем YouTube-канале Климова провела экскурсию по элитной недвижимости. Квартира артистки имеет два этажа. Второй этаж полностью отдан детям: здесь расположены комнаты наследников, а также общий зал, в котором они могут заниматься спортом и творчеством.

На первом этаже находится спальня Екатерины. В ней можно заметить зеркала с золотой рамой, ящик в форме контрабаса и балетный станок.

«Можно заниматься, не отходя от кассы. Желательно, конечно, каждое утро. Если не получается, то беру свой коврик и делаю гимнастику минут 20-30», — рассказала знаменитость.

Также на нижнем этаже расположены кабинет Климовой и просторная кухня.

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