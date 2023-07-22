«Очень изящная работа»: пластический хирург раскрыла секрет красоты нестареющей Климовой

Екатерина Климова считается одной из самых красивых актрис России. Трудно поверить, что в 2023 году экс-супруга Игоря Петренко отметила 45-летие: артистка выглядит молодо и изящно. Многие пользователи Сети убеждены, что подобного эффекта знаменитость добилась при помощи пластических операций. Так ли это на самом деле? Издание «Страсти» решило поинтересоваться у хирурга клиники «Шарм Голд» Анастасии Любченко, в чем секрет молодости и красоты Екатерины.

Сравнив ранние фото знаменитости с более свежими, эксперт заметила небольшие перемены в ее внешности. По словам Анастасии, за последние годы кончик носа Екатерины стал более утонченным. Обратила внимание хирург и на изменения в форме ушей Климовой. Все это позволило ей предположить, что артистка перенесла ринопластику и отопластику.