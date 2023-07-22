«Очень изящная работа»: пластический хирург раскрыла секрет красоты нестареющей Климовой
Хирург Любченко назвала процедуры, позволяющие Екатерине Климовой сохранять молодость.
© Starface.ru
Екатерина Климова считается одной из самых красивых актрис России. Трудно поверить, что в 2023 году экс-супруга Игоря Петренко отметила 45-летие: артистка выглядит молодо и изящно. Многие пользователи Сети убеждены, что подобного эффекта знаменитость добилась при помощи пластических операций. Так ли это на самом деле? Издание «Страсти» решило поинтересоваться у хирурга клиники «Шарм Голд» Анастасии Любченко, в чем секрет молодости и красоты Екатерины.
Сравнив ранние фото знаменитости с более свежими, эксперт заметила небольшие перемены в ее внешности. По словам Анастасии, за последние годы кончик носа Екатерины стал более утонченным. Обратила внимание хирург и на изменения в форме ушей Климовой. Все это позволило ей предположить, что артистка перенесла ринопластику и отопластику.
«Успешно выполненная ринопластика является одной из ключевых манипуляций по бьютификации лица. По-моему мнению, других серьёзных хирургических вмешательств у актрисы не было. Нет явных следов выполненной пластики век или подтяжки лица, и, к слову, возраст актрисы для проведения круговой подтяжки достаточно молодой», — высказалась эксперт.
Анастасия Любченко
Пластический хирург
Анастасия считает: секрет молодости Екатерины заключается в регулярном уходе за собой при помощи различных процедур.
«Скорее всего, актриса следит за качеством кожи при помощи препаратов на основе гиалуроновой кислоты, гидроксиаппатита кальция и полимолочной кислоты. Также видна очень изящная работа ботулиническим токсином, который активно используется для профилактики мимических морщин, но мимика актрисы совсем не изменена», — поделилась мнением специалист.
Анастасия Любченко
Пластический хирург
По мнению Анастасии, Климова может поддерживать свою красоту при помощи аппаратных косметологических методик.
«Вероятно, она выполняла такие процедуры, как ультразвуковой СМАС-лифтинг, фототерапия. Четкий овал лица можно объяснить умеренной работой филлеров. Возможно, актриса прибегала к установке нитей», — резюмировала эксперт.
Анастасия Любченко
Пластический хирург
Звезда фильма «Мы из будущего» никогда не скрывала, что ведет здоровый образ жизни и активно занимается спортом. Все это в сочетании с люксовыми средствами домашнего ухода, посещением косметолога может способствовать тому, что за последние десять лет внешность Климовой почти не изменилась.