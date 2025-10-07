Екатерина Климова отметила 10-летие дочки от Гелы Месхи в грузинском стиле. Актриса рассказала о торжестве в соцсети.

Климова с размахом отметила 10-летие дочки от Гелы Месхи. Актриса арендовала ресторан, где состоялась вечеринка в грузинском стиле. В зале присутствовали аниматоры, которые переоделись в джигитов и знакомили гостей с местной кухней и традициями. По словам Екатерины, друзья и именинница остались довольны вечером.

«В Белле течет грузинская кровь, и мы решили отпраздновать в атмосфере гостеприимства и вкусной кухни. Вечер был полон веселья, смеха и незабываемых моментов, а также традиционными грузинскими тостами, куда же без них?» — написала артистка.

Также Екатерина поделилась кадрами с торжества. На них именинница запечатлена на пони в центре Москвы и играющей в детской комнате с друзьями. На одном из роликов Климова показала исполнение традиционного грузинского танца.

